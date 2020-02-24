تفاصيل مثيرة للاشمئزاز في قضية معاهد المساج: «مارسنا الشذوذ مع جميع الفئات»

خالد الظفيري(صدى):

كشفت اعترافات مجموعة من عمال معاهد المساج في الكويت عن “تجاوزات جسيمة“ بعد ضبطهم من قبل الجهات الأمنية.

وأكدت عمال معاهد المساج في أقوالهم بعد ضبطهم إنهم مارسوا الرذيلة مع مختلف فئات المجتمع والأعمار، منهم الحدث وكبير السن والمتزوج.

وأشار أحدهم إلى وجود واردة إلى الإدارة من وزارة الصحة تؤكد إصابة أشخاص بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)“.

وبعد البحث والتحري، تبين أن معظم الحالات المصابة بمرض الإيدز، هم عمال يعملون بالمعاهد الصحية (مساج)، ومن جنسيات مختلفة، وعند ضبطهم واقتيادهم إلى الإدارة والتحقيق معهم عن طبيعة أعمالهم داخل تلك المعاهد، وسبب إصابتهم بالمرض.

وأفادوا بأن هذه المعاهد الصحية يمارس بداخلها الفاحشة والشذوذ بين الرجال مقابل مبالغ مالية، وهذه الأمراض نقلت إليهم عن طريق تلك الأعمال المخلة والشذوذ الجنسي“.