ثمانيني ينتحر هربا من زوجته وعشيقها

القاهرة(صدى):

ألقى مسن ثمانيني بنفسه من الطابق الـ11 في أحد التجمعات السكنية في مصر، وذلك هربا من زوجته العشرينية وعشيقها.

وفي التفاصيل جاء هروب المسن على خلفية محاولة زوجته وعشيقها إجباره على التنازل عن كافة ممتلكاته لصالح الزوجة.

وألقى الرجل، البالغ من العمر 80 عاما بنسفه من الطابق الـ11 لإحدى العمارات السكنية ، وسقط على الأرض جثة هامدة.

وتبين من التحقيقات أنه تم استدراج القتيل إلى شقة أحدهم في الطابق الـ11، ليجد زوجته وصاحب الشقة ” عشيقها “ معا، حيثُ يريدان أن يجبراه على التنازل عن كافة ممتلكاته لصالح الزوجة الشابة، وهو ما رفضه الزوج.