الأهلي والزمالك يهاجمان اتحاد الكرة بعد سوبر العقوبات ومطالب بعزل«الجنايني»

وكالات(صدى):

اتخذ ناديا الأهلى والزمالك خطوات تصعيدية ضد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم المصرى.

وقام الأهلي بإرسال شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ضد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، مطالبين بإلغاء العقوبات التى إصدرتها لجنته بحق لاعبي النادي.

ومن جهته، جمع الزمالك 60 توقيعا حتى الآن من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم المصري، للمطالبة بعزل عمرو الجنايني ولجنته، وذلك بسبب قيام الأخير بفرض عقوبات على الزمالك بعد أحداث الشغب عقب مباراة السوبر أمام الأهلي.

يذكر أن الزمالك أعلن اليوم انسحابه الرسمي من باقي مبارياته المتبقية له الموسم الحالي ببطولة الدوري المصري.

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