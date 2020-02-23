غياب رودريغو عن ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو

وكالات(صدى):

يفقد ريال مدريد، خدمات نجمه البرازيلي الشاب رودريغو غوس قبل مواجهة برشلونة، في مباراة الكلاسيكو، في الدوري الإسباني، وبعد وقت قليل من تأكد غياب البلجيكي إدين هازارد.

وذكرت تقارير أن ريال مدريد سيفتقد خدمات نجمه البرازيلي الشاب رودريغو غوس، بعدما تلقى بطاقة حمراء، في مشاركته مع فريق الشباب ”كاستيا“، أمام سان سيباستيان دي لوس رييس في دوري الدرجة الثانية.

وأضافت أن رودريغو ارتكب تصرفا صبيانيا أثناء احتفاله بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88، ما دفع حكم المباراة لطرده.

وتابعت أن قوانين الاتحاد الإسباني تنص على أن أي لاعب يلعب في فريق ويُطرد في أي مباراة رفقة الفريق الأول أو فريقه الثاني أو فئاته الصغرى لا يمكنه اللعب في المباراة اللاحقة للفريق الأول أو لأي فئة أخرى.