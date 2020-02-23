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  3. التساهل بحمل السلاح وإطلاق النار في المناسبات

التساهل بحمل السلاح وإطلاق النار في المناسبات




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 94431 ] نشر منذ 24 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. عقب الهدير صار يرغي ..

..جوزوا من نقل السلاح في المناسبات والتجمعات ولمّة الناس ، تتضررون وتضرون ناس غافلين وعنكم بعيدين..

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