التساهل بحمل السلاح وإطلاق النار في المناسبات

الأحد 23
فبراير
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. عقب الهدير صار يرغي ..
..جوزوا من نقل السلاح في المناسبات والتجمعات ولمّة الناس ، تتضررون وتضرون ناس غافلين وعنكم بعيدين..
طيب
الله لايبلانا
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94431 ] نشر منذ 24 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
.. عقب الهدير صار يرغي ..
..جوزوا من نقل السلاح في المناسبات والتجمعات ولمّة الناس ، تتضررون وتضرون ناس غافلين وعنكم بعيدين..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46697 ] نشر منذ 21 دقيقة
طيب
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46697 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله لايبلانا