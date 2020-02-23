‏السعودية والكويت عينين في رأس

رشيدة المطيري(صدى):

أقيم مساء هذا اليوم 23فبراير حفل السفارة الكويتية بالعاصمة الرياض وذلك في قصر الثقافة بحي السفارات

على شرف الشيخ علي خالد الجابر الصباح وتشريف أمير الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود .

حيث تضمن الحفل عمق العلاقات القوية بين البلدين وفي تصريح صحفي أعرب سمو أمير منطقة الرياض عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة الغالية على الجميع وقال سموه : ” تمثل لنا هذه المناسبة منعطف جيد وواضح دائماً نسير فيه في ضوء وفي سعادة لخدمة الجميع … أقدم التهنئه إلى والدي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في هذا اليوم السعيد والى جميع الأسرة الكريمة والى الشعب الكويتي الشقيق في هذة المناسبة السعيدة” ، منوهاً بالأخوة بين المملكة العربية السعودية والكويت .