دي سوزا يعود إلى صفوف الأهلي قبل مواجهة النصر 

نواف السالم(صدى):

عاد البرازيلي جوزيف دي سوزا إلى صفوف الأهلي قبل مواجهة النصر الخميس القادم، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغاب البرازيلي عن المشاركة مع فريقه قرابة الـ3 أسابيع، بعد تعرضه لتمزق جزئي في الأوتار حيث قضى الفترة الماضية في العلاج والتأهيل.

وكان النادي الأهلي خسر في مواجهته الأخيرة بالدوري أمام الفتح 0-1، وابتعد بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر، و8 نقاط عن النصر الوصيف، وتضاءلت فرصه في المنافسة على لقب الدوري.