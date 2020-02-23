نجمة السوشيال ميديا «سنجوب» تتزوج بعد شهور العدة

القاهرة(صدى):

أعلنت كاباريتي، الشهيرة بـ”سنجوب”، عن خطبتها بعد انفصلها عن طليقها المصور حسام عاطف، الشهير بـ”أنتيكا”، الأمر الذي أثار حالة حزن على “السوشيال ميديا”، بسبب قصة الحب التي جمعت الثنائي طيلة 8 أعوام لتنتهي بالزواج.

ومضت قرابة الـ4 أشهر المدة التي مضت على طلاق “سنجوب”، واليوم، أعلنت نبأ خطبتها، مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تمر مدة قصيرة على الدخول في علاقة عاطفية أخرى، ليصف بعض الرواد الخطبة الثانية بـ”أسرع Move on دا ولا إيه”.