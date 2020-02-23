«شايب» يتحرش بموظفة في الصحة

أميرة خالد(صدى):

ألقت وزارة الداخلية القبض على مسن على خلفية تحرشه بموظفة في وزارة الصحة.

وحاول المتهم المسن تحريض الموظفه على الفسق والفجور، حيث أفادت المتهمة في بلاغها أن العجوز قال لها : ” حياج الفيلا وكل شي متوفر مخدرات وخمور.. وأي معاملة أخلصها لج !”.

وباشرت الأجهزة الأمنية البلاغ وألقت القبض على المتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.