«شايب» يتحرش بموظفة في الصحة
ألقت وزارة الداخلية القبض على مسن على خلفية تحرشه بموظفة في وزارة الصحة.
وحاول المتهم المسن تحريض الموظفه على الفسق والفجور، حيث أفادت المتهمة في بلاغها أن العجوز قال لها : ” حياج الفيلا وكل شي متوفر مخدرات وخمور.. وأي معاملة أخلصها لج !”.
وباشرت الأجهزة الأمنية البلاغ وألقت القبض على المتهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94431 ] نشر منذ 36 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46697 ] نشر منذ 10 دقائق
اما قال ” حياج الفيلا وكل شي متوفر مخدرات وخمور.. وأي معاملة أخلصها لج !”. في أي منطقة يقلون. حياج