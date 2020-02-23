بالفيديو .. «الخضير» يتهكم على وزارة العمل :مبروك هروب الشباب من سوق العمل
انتقد الباحث الاقتصادي المهتم بشئون المستهلك، عبدالعزيز الخضيري، الإجراءات التى اتخذتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأثرت بالسلب على الشباب في سوق العمل.
وقال في تصريحات له: ألف مبروك على وزارة العمل بداية هروب الشباب السعودي من سوق العمل وتقفيل محلاتهم، أهنأكم على نظامكم وخذوه وغلوه ثم في 20 ألف اجلدوه.
وانتقد قيام بعض المفتشين التابعين للوزارة بسحب أموال من الشباب، مضيفا أن الغرامات التى تفرض على الشباب تثقل كاهلهم وتكاد قيمتها تعادل رأس مالهم.
وشدد على ضرورة تعديل الطريقة التى يتعامل فيها المفتشين مع الشباب، داعيًا إلى الاتجاه للنصح والتوعية والإرشاد قبل فرض الغرامات على الشباب العاملة.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7236 ] نشر منذ 24 دقيقة
كلام سليم و ياليت ولاه الأمر يسمعون بالأمر
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46697 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله المستعان
الشاعر[ عدد التعليقات: 589 ] نشر منذ 4 دقائق
مخالف للنشر
محماس السادس[ عدد التعليقات: 966 ] نشر منذ 2 دقيقتين
اول خطوه لنجاح وزارة العمل هي حظر وتسفير العماله السرطانيه بسوق العمل خاصه السوارنه والفلاطزه واللبنانيه فهذه جنسيات تشفط ولا تقدم شئ..؟