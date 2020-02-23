بالفيديو.. «العمري»: برامج التوطين زادت الطين بلة في سوق العمل

علي القحطاني(صدى):

قال عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد إن المشكلة التي زادت الطين بلة في سوق العمل هي “برامج التوطين”.

وأضاف العمري خلال حواره في برنامج “ياهلا” أن برامج التوطين تطبق بشكل قاس على الصغير، أما الكبير فاستطاع أن يتلاعب ويتجاوزهاّ.

ولفت العمري إلي أن أكبر استيطان للتستر التجاري في المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مبينا أن التوطين في المنشآت متناهية الصغر متدني.

وتابع العمري:” التوطين في حدود 7% بالمنشآت متناهية الصغر، و17% في المنشآت الصغيرة، بينما في الكبيرة 25%، والشركات الكبيرة تلاعبت ببرامج التوطين في 2014 وزادت من الاستقدام”.