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  3. شاهد .. أحد العائدين من أوهان يخاطب الشعب الصيني بلغته في رسالة مؤثرة

شاهد .. أحد العائدين من أوهان يخاطب الشعب الصيني بلغته في رسالة مؤثرة

شاهد .. أحد العائدين من أوهان يخاطب الشعب الصيني بلغته في رسالة مؤثرة
علي القحطاني(صدى):

وجه بندر الصيعري، العائد من أوهان الصينية عقب انتشار فيروس كورونا بها، رسالة تشجعية للشعب الصيني.

وقال باللغة الصينية: نحن مع الشعب الصيني، ونقف معهم، والمستقبل أمامنا”.

وأكد تضامنه مع ما يمر به الشعب الصيني، متمنيا بأن تبقى الصين صامدة وقوية أثناء مكافحتها للمرض.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 94420 ] نشر منذ 20 دقيقة

الله يعين على هذا الوباء المستشري .. آمين ..

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