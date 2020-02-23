شاهد .. أحد العائدين من أوهان يخاطب الشعب الصيني بلغته في رسالة مؤثرة
وجه بندر الصيعري، العائد من أوهان الصينية عقب انتشار فيروس كورونا بها، رسالة تشجعية للشعب الصيني.
وقال باللغة الصينية: نحن مع الشعب الصيني، ونقف معهم، والمستقبل أمامنا”.
وأكد تضامنه مع ما يمر به الشعب الصيني، متمنيا بأن تبقى الصين صامدة وقوية أثناء مكافحتها للمرض.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94420 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يعين على هذا الوباء المستشري .. آمين ..
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46691 ] نشر منذ 15 دقيقة
طيب طيب