شاهد .. أحد العائدين من أوهان يخاطب الشعب الصيني بلغته في رسالة مؤثرة

علي القحطاني(صدى):

وجه بندر الصيعري، العائد من أوهان الصينية عقب انتشار فيروس كورونا بها، رسالة تشجعية للشعب الصيني.

وقال باللغة الصينية: نحن مع الشعب الصيني، ونقف معهم، والمستقبل أمامنا”.

وأكد تضامنه مع ما يمر به الشعب الصيني، متمنيا بأن تبقى الصين صامدة وقوية أثناء مكافحتها للمرض.