المياه الوطنية: الفواتير التي اشتكى منها العملاء صححت (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أكد عبدالرحمن الشهري مدير عام التشغيل الذكي بشركة المياه الوطنية، على أن عدد كبير من فواتير المياه التي اشتكى منها العملاء صححت، بعد فحص العداد.

وقال الشهري خلال مشاركته في برنامج ” ياهلا ” إن الجديد في عدادات المياه الذكية أن قراءتها تنتقل لنا آليا وبدون أي تدخل بشري.

وأضاف : استبدلنا 96% من عدادت المياة القديمة بالمملكة بعدادات ذكية، تضمن دقة قراءة العداد لكمية المياه المستهلكة من عملائنا، وتعطي موثوقية في الفواتير، واستشعار مشاكل الضخ عند العميل.