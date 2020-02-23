الدفاع المدني يسيطر على حريق بمستودع في الطائف

سعيد العجل(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف من السيطرة على حادث حريق شب في مستودع بالحوية.

وبين المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغاً في تمام الساعة (16:42) يفيد عن تصاعد السنة اللهب من مستودع.

وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة واليات السلالم .

وبالوصول اتضح ان الحادث عبارة عن حريق في مستودع إسفنج مساحته 40×40

وتمكنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي ومنع امتداده للمواقع المجاورة ولم تسجل إصابات ولله الحمد.

واوضح القرني ان سرعة تمرير البلاغ وسرعة وصول الفرق لموقع الحادث أسهمت في سرعة السيطرة على الحادث .