بالفيديو.. حماة قصي خولي تكشف تفاصيل جديدة عن زواجه من ابنتها 

تونس(صدى):

كشفت الفنانة التونسية آمال علام، والدة الفتاة مديحة الحمداني عن تفاصيل حول أزمة ابنتها مع الفنان السوري قصي خولي.

وقالت علام عبر مداخلة هاتفية لها مع إذاعة “موزاييك أف إم”، إنها قررت الخروج للحديث، بعدما رأت أن ابنتها تعرضت لظلم كبير بعد تداول صورها مع قصي الخولي، الذي لم يدافع عنها أو يوضح بأنها زوجته.

ولفتت الفنانة التونسية أنها تعلم بزواج ابنتها من الفنان السوري قصي الخولي، الذي تم في حفل زفاف بسيط، ولم يكن في السر كما قال البعض، مبينة أنها تحترم حياة ابنتها الخاصة، ولا تفضل الحديث عن زواجها حتى خرجت هي وكشفت عن أزمتها.

وأبانت أنها قررت الحديث بعدما رأت أن “قصي” يتحدث في البرامج التليفزيونية عن اهتمامه بابنه، وهذا غير صحيح، موضحة:” قصي خولي لم يرَ ابنه منذ 9 أشهر”.