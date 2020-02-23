شاهد.. زاوية مختلفة توضح حقيقة ركلة جزاء الاتحاد غير المحتسبة أمام الهلال
وثقت زاوية مختلفة من مباراة الهلال والاتحاد التي اقيمت أمس السبت في إطارا لجولة الـ 19 من دوري المحترفين، حقيقة ما يزعمه الاتحاديون بشأن عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لهم.
ووثق الفيديو سقوط لاعب الاتحاد دون أن يحتك بأي شكل من الأشكال بلاعب الهلال؛ وهو ما يؤكد كذب مزاعم البعض بشأن ركلة جزاء الاتحاد.
وطالب الهلاليون المروجون لمظلومية الاتحاد أمام الهلال بالاعتذار.
المليليح[ عدد التعليقات: 794 ] نشر منذ 29 دقيقة
طيب ماجد محمد اعطينا زوايا تسلل الإتحاد واعطونا لمسة يد الهلال في دخل خط ١٨ مع الاهلي واعطينا الهدف اللي لاعب الطواقي طلع الكورة بيده من داخل المرمى أيام الحكم السعودي واعطونا واعطونا واعطونا والله كثير وخاصة هدف الجمعان مع الشباب ٥ مرات عادها وصدها حارس الشباب واحتسب الركله السادسة بعد الهدف برضة حكم سعودي والسنه هذي فأر أجنبي واعطينا الكورة اللي شاتها لاعب الهلال وطلعها برا واحتسبها الحكم ركنية وغيرها من المصايب لا تسوي برئ وانتم فريق مظلوم وحقاني ليه تخفي الوجه القبيح لناديكم الطواقي
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1824 ] نشر منذ 14 دقيقة
المليليح.. ما يحتاج تطلب شيء. العالم العربي كله يعرفهم
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1383 ] نشر منذ 8 دقائق
انصار فريق ابو خرقه يعلقون — عطنا وورينا — فريق ابو خرقه فاشل ولايمشي الا بالدفع الرباعي وطول عمره بين الثامن والتاسع وش لك في زعيم آسيا وش لك في المنديالي — مصير الدفع الرباعي ينتهي وترجع مثلك مثل الفتح والعداله– فوزكم بكم دوري بالدفع الرباعي لايؤهلكم ان تقارنو انفسكم حتى لو ببوت الزعيم