شاهد.. زاوية مختلفة توضح حقيقة ركلة جزاء الاتحاد غير المحتسبة أمام الهلال

ماجد محمد(صدى):

وثقت زاوية مختلفة من مباراة الهلال والاتحاد التي اقيمت أمس السبت في إطارا لجولة الـ 19 من دوري المحترفين، حقيقة ما يزعمه الاتحاديون بشأن عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لهم.

ووثق الفيديو سقوط لاعب الاتحاد دون أن يحتك بأي شكل من الأشكال بلاعب الهلال؛ وهو ما يؤكد كذب مزاعم البعض بشأن ركلة جزاء الاتحاد.

وطالب الهلاليون المروجون لمظلومية الاتحاد أمام الهلال بالاعتذار.