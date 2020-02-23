«جستينه» لـ «المريسل»: مين صربع وقربع بعد فوز الاتحاد على النصر

طلال الغامدي(صدى):

اشتعل خلاف جديد بين الناقد الرياضي عدنان جستنيه، والإعلامي عبدالعزيز المريسل؛ على خلفية اتهام الأخير للاتحاد بأن أداؤه بالأمس كان سيء في الكلاسيكو.

وكان ” المريسل ” قال أمس عقب فوز الهلال على الاتحاد: “لن يفوز الاتحاد على الهلال و لو لعب بـ 22 لاعب فقوة الهلال لا يستطيع الاتحاد على إيقافها “.

ورد جستنيه قائلا: ” مين القائل الاتحاد لن يفوز ولا ب٢٢ لاعب امام الهلال ؟،الاتحاد في الآسيوية الستة والسبعة رايح يهزمه الهلال؟ “.

وتابع: ” مين صربع وقربع بعدما فاز الاتحاد ع النصر بالموسم الماضي وتعادل معاه هذا الموسم ؟ مين هو وايه اسمه؟ بان وعليك الأمان.. ألعب غيرها” .

ورد المريسل: “لا تحاول الهروب من الحقيقة ..انت من قال ان الاتحاد قدم نقاط الفوز هدية للنصر، و انت من قال محمد نور سرطان الاتحاد”.

وتابع: “و انت من قال الهلال 3 ابطال دوري و الاتحاد 2 ،و انت من قال فاز الهلال على الاتحاد بجدارة و استحقاق ،أما أنا فلو عشت انت ضعف عمرك لن تطرح و تدافع عن الاتحاد مثلي”.

وقال “جستنيه” في تغريدة سابقة اليوم: ” فرحة الاتحاديين الكبيرة وغيرهم بعودة النمور بعد مباراة كبيرة قدموها امس لن يسمح العشاق لأي مؤثرات خارجية مهما كانت يكون لها أي تأثير في انتشال فرحتهم بلاعبين عادت لهم الروح القتالية وروعة اداء،، ابهروا الجميع بمستوى مشرف ظهروا به بوجود مدرب وفقت الادارة في اختياره”.