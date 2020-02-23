وظائف إدارية شاغرة في «سيبكو للبيئة» بجدة والطائف

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة (سيبكو) عن وجود وظائف إدارية شاغرة، للعمل بالهيئة في محافظتي (جدة، والطائف)، بالمسميات التالية (مسؤول إداري، ومُشرف مبيعات التسويق).

واشترطت في وظيفة مسؤول إداري ءن يكون حاصل علي درجة الدبلوم العالي في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادله من التخصصات الإدارية،و خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

ووضعت شروط في وظيفة مُشرف مبيعات التسويق ومنها حصوله علي درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق)،خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة، إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي.

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الأحد 2020/02/23م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب.

ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- مسؤول إداري (Administrative Officer) (جدة):هنا

2- مُشرف مبيعات التسويق (Sales Marketing Supervisor) (الطائف): هنا