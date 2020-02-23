شاهد.. «رعب وهلع» لحظة القبض على حامل كورونا

بكين(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول ، اليوم الأحد، لحظة القبض على حامل فيروس كورونا في الصين.

وظهر في الفيديو شخص يقود سيارته وتم إيقافه والكشف عنه ليتض أنه حامل كورونا حيث تم القبض عليه بعنف واتخاذ الإجراءات اللازمة معه.

وقفزت نسبة المتعافين من فيروس كورونا في الصين إلى نحو 30% فيما بقيت معدلات الوفاة عند نحو 3%، وقا لما نقلته شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم، عن لجنة الصحة الوطنية في البلاد.