العثور على المريض النفسي الهارب في جدة
عثرت أسرة المريض النفسي، عبدالمعطي مقنع العمري، عليه بعد أن تمكن من الهرب يوم الخميس الماضي من مستشفى الصحة النفسية بجدة.
وتمكنت الأسرة من إيجاده بعد أن تداولت صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي وألحقت ذلك بأرقام التليفونات الخاصة بهم، حيث ساهم ذلك في العثور عليه بداخل إحدى المطاعم بمنطقة البلد بجدة.
يذكر أن المريض تمكن من الهرب بعد أن غافل المختصين المتواجدين في المستشفى.
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محماس السادس[ عدد التعليقات: 965 ] نشر منذ 55 دقيقة
سبحااان الله…
اليوم الصباح شفت مريض نفسي يشحد بالكفي… ولما دخلت المسجد شفت واحد مجنون والثالث نص عقل…
وكلهم شباب..نسأل الله السلامه
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1824 ] نشر منذ 16 دقيقة
فضحوه بمواقع التواصل الله يهديهم