قنوات أبو ظبي تفضح الاتحاد المصري بشأن عقوبات السوبر

وكالات(صدى):

أكد مصدر على أنه لم يتم إرسال أي فيديوهات شغب لاتحاد الكرة المصري من قنوات أبوظبي.

و لم ترسل قنوات أبو ظبي أي شريط يخص المباراة لأي جهة سوى مجلس أبو ظبي الرياضي فقط.

ونفت القنوات جملة وتفصيلا كل ما تردد بشأن هذا الأمر، مشيرا إلى أنها لم تتدخل من قريب أو بعيد في الأحداث التي وقعت عقب المباراة.

وكان أعضاء مجلس اتحاد الكرة المصري، أعلنوا أن الإدارة اعتمدت في قراراتها، التي صدرت بالأمس ضد اللاعبين المتسببين في أحداث شغب السوبر المصري في الإمارات، على شريط المباراة والفيديوهات، التي جرى إرسالها من قبل مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، عقب أحداث المباراة.

وكان الاتحاد قرر معاقبة الاهلي ولاعبه محمود كهربا وعدد من لاعبي الزمالك في أحداث الشغب. في السوبر.