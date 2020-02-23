5 أمراء من المملكة حكموا عُمان

نايف السالم(صدى):

تولى بعض الأمراء السعوديين حكم عُمان في عهد الدولة السعودية الأولى، إذ كانت أجزاء كثيرة منها تحت حكم المملكة آنذاك.

وأوضح حساب تاريخ آل سعود، أن الأمراء الذين حكموا عُمان هم «إبراهيم بن سليمان بن عفيصان، سالم بن بلال الحرق، عبدالله بن مزروع التميمي، مطلق بن محمد المطيري، بتال بن محمد المطيري».

ولعل مطلق بن محمد المطيري الذي توفي 1813م/1228هـ، أحد أمراء الإمام سعود بن عبد العزيز رحمه الله، أبرز قادة الجيوش المنصورين، إذ كان مطلق قائداً للجيوش السعودية في عمان وكان مقاتلاً شجاعاً.

وتمكن رحمه الله، أن يخضع عمان للدولة السعودية الأولى من صور حتى البريمي وإن تخللتها بعض الارتدادات، وكذلك فقد بني فيها القصور وفتح الطرق وساهم في زيادة المزارع، وترك في تلك البلاد هيبة لا تزال آثارها باقية حتى الآن .