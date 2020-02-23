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طقطقه – ملك الكلاسيكو الهلال والاتحاد




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 794 ] نشر منذ 54 دقيقة

👤ورب الكعبة ماشفت المقطع لأن الصحيفه وخاصة محررين قسم الرياضه ماعندهم الشجاعه ينزلوا طقطقة النصر على الطواقي وطقطقة التعاون على الطواقي وطقطقة الأهلي على الطواقي

🗨بس ياشباب روحوا تويتر وشوفوا الطواقي كيف يتمسخروا وينجلدوا ويكفيكم تكتبوا في قوقل ( حمار آسيا ) وشوفوا إيش يطلعلكم

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