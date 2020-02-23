أم تقتل طفلتها وترميها في القمامة بعد علاقة محرمة مع خطيبها
عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة رضيعة ملقاة بالقمامة بمنطقة البدرشين، والتي اتضح أنها طفلة سفاح نتجت من علاقة آثمة بين قاصر وخطيبها.
وتفصيلا، ورد بلاغ لأمن الجيزة يفيد بالعثور علي جثة طفلة حديثة الولادة بجوار صندوق قمامة بمدينة البدرشين.
ووفقا للتحريات فإن فتاة قاصر تخلصت من طفلتها بعدما أنجبتها عبر علاقة محرمة مع خطيبها حتى حملت منه، حيث اتصلت بخطيبها الذي حضر وتخلصا من الجثة وتحرر محضر بالواقعة.
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46690 ] نشر منذ 35 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍎🥝🍒لست محرمه. لي رباً رحيم 🍓🥑🍇[ عدد التعليقات: 46690 ] نشر منذ 35 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94417 ] نشر منذ 26 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
لللل[ عدد التعليقات: 980 ] نشر منذ 18 دقيقة
القصة من البدايه اختلاط بين الذكور والبنات
حفلات مختلطه
السماح بالشراب بدايه اعطوه شراب حلال وبعدها
ماصار ينفع لابد شراب حرام
اختلاط في المدارس
كتب الاولاد فيه صور بنات وكذلك البات
وغيرها كثير يشيب لها الراس
النتيجه صحبه وبعدها زنا وبعدها فضيحه وبعدها قتل الرضيع
ليتنا قرأنا قصة جريد العابد
أ بو سطام[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 7 دقائق
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
البعد عن الدين لكل ذنب مصيبة في الدنيا والآخرة والإنسان يتبع شهواته يصبح انذل من الحيوانات أجلكم الله