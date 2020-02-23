أم تقتل طفلتها وترميها في القمامة بعد علاقة محرمة مع خطيبها  

القاهرة(صدى):

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة رضيعة ملقاة بالقمامة بمنطقة البدرشين، والتي اتضح أنها طفلة سفاح نتجت من علاقة آثمة بين قاصر وخطيبها.

وتفصيلا، ورد بلاغ لأمن الجيزة يفيد بالعثور علي جثة طفلة حديثة الولادة بجوار صندوق قمامة بمدينة البدرشين.

ووفقا للتحريات فإن فتاة قاصر تخلصت من طفلتها بعدما أنجبتها عبر علاقة محرمة مع خطيبها حتى حملت منه، حيث اتصلت بخطيبها الذي حضر وتخلصا من الجثة وتحرر محضر بالواقعة.