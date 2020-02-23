بطل العالم في الملاكمة يدخل المستشفى بعد تلقيه ضربة قاضية

وكالات(صدى):

نقز الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر للمستشفى، بعد هزيمته أمام متحديه البريطاني، تايسون فيوري، بالضربة القاضية، في نزال على لقب حزام بطل العالم (WBC) للوزن الثقيل.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن وايلدر الملقب بـ “القاذفة البرونزية” دخل المستشفى، بعد إصابته بنزيف في الأذن، للكشف عن حالته الصحية بشكل عام.

وكان تايسون فيوري الملقب بـ”الملك الغجري” سيطر على مجريات النزال، وأسقط وايلدر ثلاث مرات على أرض الحلبة خلال النزال، الذي أوقفه الحكم في الجولة السابعة، معلنا فوز الإيرلندي بالضربة الفنية القاضية، صباح اليوم الأحد، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.