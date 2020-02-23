شاهد أهداف الهلال الصحيحة «الملغية» والتي تجاهلها «الفار»

طلال الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو أهداف فريق الهلال الصحيحة “الملغية” والتي تجاهلها ” الفار” في هذا الموسم بالرغم من اتفاق اغلب المحللين على صحتها.

وجاء واحد من هذه الأهداف أمام الأهلي والذي يصيح بعض إعلامه بأثر “تبعي” على هدف رومارينهو والذي اتفق جميع المحللين على عدم صحته.

وكان الهلال قد فاز على الاتحاد أمس بهدف مقابل لا شيء في المباراة بين الفريقين في إطار الجولة ال 19 من دوري المحترفين.