شاهد أهداف الهلال الصحيحة «الملغية» والتي تجاهلها «الفار»
أظهر مقطع فيديو أهداف فريق الهلال الصحيحة “الملغية” والتي تجاهلها ” الفار” في هذا الموسم بالرغم من اتفاق اغلب المحللين على صحتها.
وجاء واحد من هذه الأهداف أمام الأهلي والذي يصيح بعض إعلامه بأثر “تبعي” على هدف رومارينهو والذي اتفق جميع المحللين على عدم صحته.
وكان الهلال قد فاز على الاتحاد أمس بهدف مقابل لا شيء في المباراة بين الفريقين في إطار الجولة ال 19 من دوري المحترفين.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1821 ] نشر منذ 14 دقيقة
من شاهد ياباالحصين قال صدى
saad[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 14 دقيقة
وغير 9 نقاط راحت من دوري العام الماضي من الفار على الهلال وغير تسديد ديون الفقر وتدخل السياسه بالكوره ونونووبطيخ وابعاد سامي عن الهلال وخسيوس وجابو رئيس مفصل لهم وابعاد خربين للدوري المصري وغير وغير وهذه العن من الفار وتحكيم ولكن البزران والمنشار ووو ح يهلكوا اجلا او عاجلا ان شاءالله والزمن بيننا