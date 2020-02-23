روى حلاق فلسطينية تتسول مواضيعها من المملكة برعاية «الجزيرة»

سمية عبدالراضي(صدى):

انضمت الفلسطينية روى حلاق، إلى قائمة المرتزقين في قناة الجزيرة القطرية الذين يتكسّبون رزقهم من الهجوم على المملكة وتشويه سمعتها، وفقًا لأجندة النظام القطري.

وتركت المذيعة الفلسطينية، أخبار قضية بلادها وممارسات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الذي تنتمي إليه، لتحاول تقليب لقمة عيشها بطريقة أخرى.

وحاولت روى حلاق، التواصل مع بطلة كليب «بنت مكة» المسيء لبنات المملكة وبنات مكة بشكل خاص، لعمل تقرير حول الأغنية.

وأصبحت حلاق، تتسول مواضيعها في الشأن السعودي برعاية قناة الجزيرة، فكتبت تعليقًا على الفيديو كليب «كيف يمكنني التواصل معك لإعداد تقرير حول الجدل المثار عن الأغنية».

وأُحيل القائمين على أغنية ” بنت مكة ”، إلى التحقيق وتم إغلاق المكان الذي تم التصوير فيه، وذلك بعد موجة الغضب والاستنكار الشديدة التي تعرّض لها الكليب كونه يسيء إلى بنت مكة.

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