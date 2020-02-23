أزمة جديدة في الأهلي بين الرئيس والمشرف

نواف السالم(صدى):

تجدد الخلاف من جديد في النادي الأهلي بين المشرف على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل والإدارة الخالية بسبب دفع بعض المستحقات وقيمة مقدم عقود جديدة منها المدرب.

وقالت مصادر إن الأزمة تجددت بسبب مبلغ ١٣،٨ مليون ريال مابين الشرط الجزائي لعقد كرستيان جروس ومقدم عقد الصربي الجديد فلادان ميلو فيتش بالإضافة لتأخر رواتب بعض اللاعبين.

ويعتبر هذا الخلاف هو الثاني من نوعه بعد الوصول للطريق المسدود بين المشرف الأمير منصور والرئيس السابق احمد الصائغ والتي انتهت بقرار إسقاط عضوية الصائغ.