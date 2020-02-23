يوكون دينالي 2020 تستشعر تغيرات الطريق بسرعة 1000 مرة في الثانية

أميرة خالد(صدى):

تتميز سيارة يوكون دينالي، بمواصفات رائعة، أهمها أن نظام التحكم المغناطيسي في القيادة يستشعر التغيرات في معالم الطريق بسرعة تصل إلى 1000 مرّة في الثانية، ومن ثم يعدّل على الفور نظام التعليق لتحكّم دقيق وقيادة سلسة دائماً على الطرقات غير المستوية.

ويبلغ الطول الإجمالي لسيارة يوكون دينالي 5197 ملم، فيما تشمل حجم الحمولة (خلف الصف الثالث) 2682 ليتر (سعة الحمولة)، وحيز أقدام لركاب الصف الثالث 630 ملم.

أما يوكون XL دينالي، فالطول الإجمالي لها هو 5700 ملم، وبها سعة الحمولة (خلف الصف الثالث) 3447 ليتر، كما يأتي حيز أقدام لركاب الصف الثالث بـ 876 ملم.

وتتوفر السيارة في شركة الجميع للسيارات، إذ أنها نشرت مقارنة بين يوكون دينالي ويوكون XL دينالي، ويمكن الإطلاع عليها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.