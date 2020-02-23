أمانة عسير تشارك في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والقروية

محمد بن طحيطح(صدى):

تستعرض أمانة منطقة عسير يوم غدٍ الاثنين الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة أمام رجال وسيدات الأعمال، وذلك في ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية في مدينة الرياض، برعاية من قبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، وبمشاركة كافة أمانات المملكة وعدد من الجهات الأخرى.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة قد استعدت للملتقى بعقد عدد كبير من الاجتماعات، وتنظيم ورش العمل التي أثمرت عن تجهيز 313 فرصة استثمارية لقطاع الأعمال، وذلك بهدف النهوض بتنمية المنطقة وتوسيع آفاق الاستثمار في مختلف المجالات بها .

وأكد الحميدي أن الأمانة سعت جاهدة لإزالة كافة المعوقات التي قد تعترض القطاع الاستثماري في المنطقة، ووجهت كافة إدارات الأمانة بتسهيل مختلف الإجراءات أمام المستثمرين، وذلك لمواكبة النهضة الشاملة في المملكة وفق رؤية ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني 2020 ، باعتبار أن منطقة عسير بخصائصها السياحية الفريدة تتميز بعوامل جذب استثماري واسع مما يحفز الأمانة إلى فتح مزيد من محاور الاستثمار في هذا المجال.

وكشف بأن من أبرز الفرص الاستثمارية التي ستعرضها الأمانة خلال الملتقى هي “فرص استثمار في جامعة أهلية ومستشفى خاص ومدينة ملاهي، بالإضافة الى إنشاء وتشغيل سوق للخضار والفواكه”، إضافة لعدد من الفرص التي ستتوالى مستقبلًا وفق الخطط التنموية للمنطقة.

ورفع الحميدي شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية على مساهماته الدائمة في دفع عجلة الاستثمار في كافة الأمانات، ودعمه لمثل هذه المبادرات التي ستسهم في خلق فرص استثمارية جديدة لتكون رافدًا هامًا في التنمية الشاملة لكافة مناطق المملكة .