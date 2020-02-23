تأجيل 5 قضايا رفعهم وسيم يوسف إلى مارس المقبل

أبوظبي(صدى):

رفع وسيم يوسف 5 قضايا على أشخاص؛ يتهمهم فيها بسبه وقذفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقررت محكمة جنح أبوظبي، حجز 4 قضايا للحكم في جلسة 4 مارس، كما قررت تأجيل نظر الدعوى الخامسة إلى جلسة 8 مارس؛ بسبب تغيب المتهم، لارتباطه بمهمة عمل خارج الدولة، بعدما قدم المحامون ما يثبت ذلك.

في حين شهدت الجلسة حضور 21 محاميا متطوعا للدفاع عن المتهمين، و4 محامين عن الشاكي وسيم يوسف.

ورفع محامو المتهمين، بعدم جواز نظر الدعوى؛ كونها رفعت بعد مرور الفترة القانونية على حق التقاضي، والتي تبلغ 3 أشهر، كما دفعوا بحق المتهمين في انتقاد ما يخالف عقيدتهم.