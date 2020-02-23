البخيت: « أتمنى اللعب مع النصر لأنه العالمي »

وكالات(صدى):

عبر الأردني ياسين البخيت، لاعب فريق الظفرة الإماراتي، عن تمنياته بالاحتراف في نادي النصر في الفترة المقبلة، كما وصف النصر بالعالمي.

وقال البخيت في تصريحات تلفزيونية:” أتمني اللعب في النصر، لأنه أول فريق يصل للعالمية في آسيا”.

ولفت البخيت: “قضيت في السعودية أربع سنوات، ولم أجد جمهورًا يشجع مثل جمهور النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”.

وتابع اللاعب الأردني “بلا شك أن نادي النصر، يعد الفريق رقم واحد في القاعدة الجماهيرية بالوطن العربي”.