الرقابة البلدية بالبلديات الفرعية تصادر 707 كجم مواد غذائية غير صالحة للإستخدام الآدمي

محمد بن طحيطح(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني أن الرقابة البلدية بالبلديات الفرعية تمكنت من ضبط 36 منشأة صحية ومهنية مخالفة .

حيث تم إغلاق 7 منشآت ومصادرة مايقارب 707 كجم من اللحوم والفواكه و الخضروات الفاسدة ومجهولة المصدر وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفين حيث تمثلت مخالفاتهم في تدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية وبيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر.

بالإضافة إلى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة والشهادات الصحية لدى بعض العاملين ، منوهاً أن ذلك يأتي بناءاً على توجيهات سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز وتفعيلاً (لحملة الرقابة البلدية) التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بمتابعة سعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وتحت إشراف مباشر وشخصي من قبل سعادة رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي وذلك لضمان وصول غذاء آمن وصحي لموائد المستهلكين.

حيث أنه يتم سحب عينات عشوائية وبصفة دورية من جميع الأسواق والمطاعم وإخضاعها للفحص المخبري بمختبرات البلدية المتطورة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي كما أنه يتم تطبيق كافة اللوائح النظامية حيال من يثبت مخالفته للإشتراطات الصحية والتي لايمكن التهاون بها مطلقاً.