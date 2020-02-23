هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة خميس مشيط تقيم معرضاً توعوياً بالكلية التقنية بالمحافظة

محمد بن طحيطح(صدى):

أقامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة خميس مشيط معرضاً توعوياً عن (أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن الشامل للمجتمعات) بالكلية التقنية بمحافظة خميس مشيط.

كما صاحب المعرض محاضرة توعوية عن أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحقيق الأمن الشامل ومن ذلك الأمن العقدي والأمن الفكري والأمن الوطني. وقد بلغ عدد المتسفيدين من المعرض والمحاضرات مايزيد عن ٥٥٠ طالب.

من جانبه أعرب عميد الكلية التقنية بالمحافظة المهندس: صالح بن طالع القحطاني، عن شكره لفضيلة رئيس هيئة محافظة خميس مشيط الشيخ:سعيد بن ناصر الشهراني ولجميع منسوبي هيئة محافظة خميس مشيط على مايقدمونه لخدمة المجتمع ولتوعية أبنائنا الشباب، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ شبابنا من شر أعداء الاسلام والوطن وأن يوفقهم ليخدموا دينهم ووطنهم في مختلف المجالات.