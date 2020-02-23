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عشيرة عراقية تلغي التقبيل

عشيرة عراقية تلغي التقبيل
بغداد(صدى):

قررت عشيرة “آل بوجياش” في محافظة المثنى جنوبي العراق، إلغاء التقبيل والاكتفاء بالمصافحة في المناسبات، كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس “كورونا” الجديد.

ونصحت في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، “بارتداء الكمامات وعدم التقبيل في المناسبات والاكتفاء بالمصافحة فقط”.

كما نصحت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، أمس السبت، مواطنيها بعدم السفر إلى إيران، كإجراء وقائي.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 94417 ] نشر منذ 35 دقيقة

إجراء إحترازي ممتاز ..

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