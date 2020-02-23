٢٠٠٠٠ طالب وطالبه يشاركون في مؤتمر ومعرض التعليم الخليجي١١

ندى سليمان(صدى):

اكد مدير جامعه الاعمال والتكنولوجيا سعادة ا د اسامه الجنادي ان المؤتمر المعرض الخليجي للتعليم في نسخته الحادية عشر تحت شعار (الثورة الصناعية الرابعة ودور التعليم)والذي ينطلق يوم غداً الاحد ٢٣فبراير وتستضيفه جامعة الاعمال والتكنولوجيا UBT والذي يعتبر منصة تجمع صناع القرار في مجال التعليم والمتخصصين والخبراء علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي.

حيث تستضيف الجامعه اكثر من٢٠٠٠٠ طالب من مختلف مدن ومحافظات المملكة للتعرف على اكثر من 200 جامعه ومعلم حول العالم والتواصل المباشر مع الوزارات الرئيسية والمسئولين الحكوميين في قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC ).