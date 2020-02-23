«السيرك الايطالي العالمي» لأول مره في المملكة

ندا سليمان (صدى):

يقام السيرك الإيطالي العالمي فلوريليجيو لأول مرة في المملكة بحي الشاطئ بمدينة جدة . وستقام الخيمة الخاصة بالسيرك على مساحة 4000 متر وبارتفاع ٢٤ متر مربع تسع الى ۳۰۰۰ زائر يوميا وذلك لمدة 30 يوما ابتداء من يوم الاحد ٢٣ فبراير ۲۰۲۰.

وتشمل العديد من العروض المختلفة ، والأنشطة التي ترضي جميع اذواق الجمهور بمختلف الأعمار والفئات .

وأعرب الأستاذ فيصل المقري المدير التنفيذي لشركة خيال لتنظيم الفعاليات والمهرجانات عن بالغ شكره وتقديره للهيئة العامة للترفيه لدعمها المستمر لإقامة مثل هذه الفعاليات التي تتضمن العديد من الجوانب الترفيهية والاجتماعية لعروس البحر الأحمر متمنين أن تكون احد الفعاليات العالمية الدائمة والتي تقام سنويا بمدينة جدة .

ويذكر أن سيرك فلوريليجيو جاب العديد من الدول الأوروبية والاسيوية والافريقية منذ عام ۱۸۷۲ م وتشمل عروض السيرك رقصات من الأرجنتين ، والعاب بهلوانية من منغوليا واكروبات من كولومبيا والعديد من الفقرات المشوقة والتي ترضي جميع الاذواق والأعمار المختلفة ، كما انه يتضمن جميع وسائل السلامة من مداخل ومخارج للطوارئ وأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة .