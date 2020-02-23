«كورونا» يضع إيران في عزلة وتركيا تبيع طهران

وكالات(صدى):

أصاب فيروس كورونا إيرن بحالة من العزلة بعد ان ارتفعت أعداد الإصابات والوفيات في ظل التكتم من قبل الإعلام الإيراني.

وقررت عدد من الدول المجاورة منها تركيا والعراق وباكستان وأفغانسيان، والعراق إغلاق حدودها مع إيران، وتعليق الرحلات معها في محاولة للحد من انتشار الفيروس إليهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية وفاة 8 أشخاص وإصابة 43 آخرين بفيروس كورونا المستجد، فيما يدرس مسؤولون فرض حجر صحي على العاصمة طهران، في حال ارتفع عدد المصابين.