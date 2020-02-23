طفل يصبح وجبة شهية لكلاب ضالة في الأحساء

الأحساء(صدى):

لقى طفل يبلغ من العمر عامين مصرعه بعد أن قامت مجموعة من الكلاب الضالة بنهشه في إحدى المزارع في الأحساء.

وبدأت تفاصيل الحادث، عندما قررت أسرة الطفل أن تقوم بنزهة في إحدى الاستراحات الزراعية، وأثناء انشغال الأسرة، اختفى الطفل إلى أن عثروا عليه في إحدى المزارع بعد أن هاجمته الكلاب الضالة.

وأضافت الأسرة أنها نقلت طفلها إلى المستشفى إلا أنه لم يبقى كثيرًا وفارق الحياة، فيما لاتزال الجهات الأمنية تحقق لكشف ملابسات الحادث.