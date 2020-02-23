كورونا يهدد لاعبي برشلونة في إيطاليا

وكالات(صدى):

أدى انتشار فيروس كورونا في إيطاليا إلى قيام سلطاتها باتخاذ عدة إجراءات إزاء القادمين إليها من الخارج، ومن بينهم اللاعبين، حيث تم إبلاغ نادي برشلونة بأن أعضائه سيخضعون فور وصولهم غدًا إلى إيطاليا لاختبار قياس درجة حرارة الجسم كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة أفرادها من فيروس كورونا.

وتأتي زيارة فريق برشلونة لكرة القدم لإيطاليا في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث سيواجه بعد غد، الثلاثاء، فريق نابولي.

وطبقا للإجراءات التى حددتها الحكومة الإيطالية، فسيكون أعضاء برشلونة مهددين بالحجز في المستشفى في حال ظهور أي أعراض نزلة برد شديدة عليهم.

الجدير بالذكر أن عدة مباريات ضمن الدوري الإيطالي تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.