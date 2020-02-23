ترامب يعلن توقيع اتفاق سلام مع طالبان

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد أنه سيوقع اتفاق سلام مع طالبان .

ورحب أمس الرئيس الأفغانى أشرف غني، والرئيس التنفيذى عبد الله عبد الله، بإعلان اتفاق “خفض أعمال العنف” بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة “طالبان” وبدء هدنة مدتها 7 أيام، وفقًا لقناة ” العربية”

وقال غنى فى كلمة متلفزة إلى المواطنين الأفغان، “إن الخطوة التى اتخذتها طالبان لخفض العنف هى خطوة هامة للوصول إلى وقف لإطلاق النار والحفاظ على سلام مستدام، نحن نتعامل بحذر شديد بهدف تنفيذ خطة خفض أعمال العنف، والتى بدأت مساء أمس الجمعة”.

وأضاف غنى، أن القوات الأفغانية ستستمر فى شن عمليتها العسكرية ضد تنظيم (داعش) والقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى خلال الهدنة السارية حاليا.

وأعرب الرئيس الأفغانى السابق حامد كرازي، عن ترحيبه بالهدنة الجزئية، والتى ستمهد الطريق فى حال نجاحها إلى عقد اتفاق سلام فى الـ 29 من فبراير الجارى يقضى بسحب بعض القوات الأمريكية فى أفغانستان وإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من 18 عامًا فى البلاد.