إلزام الناقلات الجوية في المملكة بدفع تعويضات بقيمة 65 مليون ريال للمسافرين

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن إلزام لناقلات الجوية العاملة في المملكة بدفع تعويضات تزيد عن 65 مليون ريال سعودي للمسافرين.

ويأتي ذلك بعد إخلال الناقلات الجوية، بشروط والتزامات عقود النقل الجوي التي تجمعها بعملائها المسافرين.

وجاءت حالة «فقدان أو تلف أو تأخّر الأمتعة» بالمرتبة الأولى من حيث التعويضات، يليها «تأخير الرحلات» ومن ثم «إلغاء الرحلات» بحيث شملت هذه التعويضات جميع الناقلات الجوية العاملة في المملكة.