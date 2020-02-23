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مؤسسة بن مشيط تقيم لقاء تعريفي بمنتجات شركة (AUBRILAM )الفرنسية

مؤسسة بن مشيط تقيم لقاء تعريفي بمنتجات شركة (AUBRILAM )الفرنسية
عسير(صدى):

عقدت مؤسسة تركي سعيد بن مشيط لقاء تعريفي بمنتجات الخشبية للشركة AUBRILAM الفرنسية مساء يوم امس الأول “الثلاثاء” ، في قاعة الرمال بفندق ميركيور في خميس مشيط.

وكان ذلك بحضور مدير عام الشركة AUBRILAM الفرنسية الدكتور / سفيان ميلودي ومدير عام المؤسسة السيد /تركي سعيد بن مشيط ، حيث تم اعتماد مؤسسة تركي سعيد بن مشيط وكيلا معتمد للشركة الفرنسية في السعودية .

واطلع الحضور على نوعية منتجات الشركة الخشبية من اعمدة انارة ومظلات وكراسي ومدى كفاءتها ومراحل صناعتها ، كما ذكر الدكتور /سفيان ميلودي مدى مقاومة المنتج لجميع العوامل الجوية والطبيعية .

وعبر الدكتور ميلودي عن مدى سعادته بهذا اللقاء التعريفي بمنتجات الشركة ، ومعبرا عن شكره لمدير عام المؤسسة السيد/ تركي سعيد بن مشيطومدير مشاريعها السيد / نزار رزق أبازيد على جهودهم المبذولة .

مشيرا الى ان هذه الشركة تواجدت حاليا في المملكة لمواكبة عملية التطوير والنهضة الحاصلة بشكل عام في جميع مناطق المملكة ومنطقة عسير بشكل خاص.

 


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