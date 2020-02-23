إعفاء مدير مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة بعد فيديو «الطوارئ»

المدينة المنورة(صدى):

قررت إدارة الشؤون الصحية بالمدينة المنورة اليوم الأحد، إعفاء مدير مستشفى الملك فهد بسبب ما شهده المستشفى مؤخراً من قصور في الخدمات ونقص في الكوادر الطبية.

في حين كلّفت إدارة الشؤون الصحية مدير الجودة بالمستشفى الدكتور حسين أشقر لتولي منصب المدير، كما كلّفت الدكتور غسان السيسي مساعداً له للخدمات العلاجية، وفقًا لـ”عكاظ”.

وشهد المستشفى مؤخراً احتراق المولدات الكهربائية، وانقطاعا للمياه لعدة ساعات، وافتراش بعض المرضى ممرات قسم الطوارئ.

وكانت ” صدى “قد نشرت توجيه مدير صحة المدينة المنورة محمد الخلاوي بالتحقيق بخصوص فيديو كشف تقصير في تقديم الخدمات الصحية في مستشفى الملك فهد حيث شملت التوجيهات مراجعة كاميرات المراقبة.