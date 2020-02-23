‏قائد قاعدة الملك فيصل الجوية يفتتح بطولة دوري القوات الجوية ( 17 ) للألعاب الرياضية

بدر الحارثي(صدى):

أفتتح قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة اللواء الطيار الركن/محسن بن سعيد الزهراني اليوم افتتاح دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات الجوية، وذلك في الصالة الرياضية بقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي .

وبدأ الحفل بعزف سلام اللواء ، ثم بآيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى مدير الشؤون الرياضية في القوات الجوية مدير البطولة العقيد الفني عبدالله مطلق الشلوي كلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين .

وذكر ان اللياقة البدنية جزء من الجاهزية القتالية ، وانه قد بدأ العمل والتنسيق منذو وقت مبكّر لتكون بطولة مميزة ومنظمة تعكس تطور القوات الجوية الملكية السعودية المستمرة ، وتحقق الأهداف المرجوة .

وحرصا من هيئة إدارة القوات الجوية ممثلة في إدارة الشؤون الرياضية على الجاهزية اللياقية لجميع وحدات القوات الجوية تمت الموافقة على انضمام ٣ منتخبات جديدة من وحدات القوات الجوية للدوري الرياضي ليصبح عدد وحدات القوات الجوية المشاركة في دوري هذه البطولة ( ١٠ ) وحدات وكذلك زيادة لعبة كرة القدم للصالات ليكون عدد الألعاب الرياضية ( ١٤ ) لعبة رياضية وهي : ( كرة القدم، كرة القدم للصالات، الكرة الطائرة، كرة اليد ، كرة السلة، السباحة، كرة الطاولة ، الكاراتية، التايكوندو ، الجودو، اختراق الضاحية ، ألعاب القوى، رفع الأثقال ، الرماية ) ولَم يكن هذا لولا توفيق الله سبحانه وتعالى.

ثم دعم سمو قائد القوات الجوية لتكون رياضة القوات الجوية جاهزة دائما لجميع المحافل الرياضية الداخلية والخارجية سواء على المستوى العسكري أو المنتخبات الوطنية وشكر العقيد الشلوي الهيئة العامة للرياضة لما قدمته من دعم من حكام وملاعب .

وفِي نهاية كلمته وجه رسالة لجميع الرياضيين بالتحلي بالاخلاق الفاضلة والروح الرياضية والتنافس الشريف والانضباط العسكري وتمنى للجميع التوفيق في هذا الحفل الرياضي الكبير والذي يضم أكثر من ( ٣٠٠٠ ) رياضي.

بعد ذلك أعلن قسم الدورة لأقدم اللاعبين وقسم الدورة لأقدم الحكام ثم قام رئيس اللجنة الفنية برفع علم الدورة ثم شاهد الحضور عرضاً مرئيًا عن الألعاب المصاحبةللدوري الرياضي ، بعدها تم الإعلان الرسمي عن افتتاح الدورة ثم حفل أوبريت.