خاض التحدي 6348 مشارك بحملة «امش 30» بحفر الباطن

بدر الحارثي(صدى):

نظمت صحة حفرالباطن حملة التحدي تحت شعار ( امش 30) ، منذ بداية شهر يناير ، في كلاً من ممشى هلا مول ، ومنتزه النزهة ، ومنتزه الملك عبدالله ، وممشى القيصومة .

حيث شارك في التحدي 6348 مشارك من جميع الفئات العمرية (نساء – رجال – أطفال ) وتضمنت الحملة أركان خاصة للتوعية بالأمراض المزمنة، وأخذ قياسات عشوائية للكشف عن السكر والضغط.

كما قام المشاركين بتحميل برنامج «صحتي» وتعبئة البيانات المطلوبة، ثم البدء في المشي بمعدل 8000 خطوة أو أكثر في اليوم. وتهدف الحملة لتعزيز الصحة العامة، ونشر ثقافة المشي، ورفع معدل وعي الممارسين للمشي.

بالإضافة لتعريف الزوار بأهمية فوائد المشي لمدة 30 دقيقة يومياً وتستمر الحملة إلى 5 من شهر مارس .

والجدير بالذكر أن صحة حفرالباطن فعلت أركان توعوية في منشآتها الصحية لتوعية الزوار والمراجعين ، بأهمية المشي لمدة 30 دقيقة ، مع شرب الماء بمعدل 8 أكواب يومياً على الأقل.

وتؤكد صحة حفرالباطن على حرصها الدائم في تنظيم الحملات التوعوية ، تضامناً مع الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة لتحقيق رؤية 2030 وزيادة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.