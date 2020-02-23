وزير المالية: مجموعة الـ20 مستعدة لإقرار سياسات تحد من خطر كورونا

الرياض(صدى):

كشف وزير المالية محمد عبدالله الجدعان، أن مجموعة العشرين اتفقت على مواصلة مراقبة مخاطر فيروس كورونا الجديد.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لـ مجموعة العشرين، أن هناك اتفاق على أهمية الضريبة الدولية وضريبة الاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن مجموعة العشرين مستعدة لإقرار السياسات الملائمة للحد من آثار كورونا على الاقتصاد العالمي.