طلاب الرياض تعرفون على أنظمة الدراسة في عمادة السنة الأولى المشتركة

سعيد العجل(صدى):

دشن عميد عمادة السنة الأولى المشتركة الدكتور عبدالمجيد بن عبد العزيز الجريوي اليوم الاحد القادم ٢٩ /٦ / ١٤٤١هـ الملتقى السنوي الثاني ‏لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية لهذا العام في نسخته الثانية والذي تنظمه جامعة الملك سعود ممثلة في عمادة السنة الأولى المشتركة .

وأكد الجريوي في كلمته في افتتاح الملتقى أن جامعة الملك سعود ممثلة بالعمادة تحرص على مد جسور التعاون والتكامل مع جميع قطاعات التعليم مشيرا الى أن هذا الملتقى يترجم للشراكة الحقيقية والتكامل بين قطاعات وزارة التعليم والجامعات خدمةً للطلاب والطالبات.

وأوضح الجريوي ‏ان الملتقى ‏يهدف إلى تعريف الطلاب والطالبات ‏بالجامعة بشكل عام ، والعمادة بشكل خاص وأنظمتها ولوائحها وأقسامها ووحداتها ، وكذلك المقررات الدراسية التي سوف يدرسها الطلبة في السنة الأولى المشتركة، كما يتعرف الطلبة على التخصصات العلمية في كافة كليات الجامعة.

وبين الجريوي أن الملتقى سوف يستمر خمسة ايّام من الاحد الى الخميس وسوف تستقبل العمادة فيه يوميا ٦٠٠ طالب و طالبة من جميع مدارس الرياض.

من جهته قال المشرف على قسم الارشاد التعيلمي والمهني بتعليم الرياض الدكتور علي المقيطيب أن الملتقى يفتح اوفق أوسع للطلاب بما يساعدهم في اختيار التخصص الجامعي وقال المقيطيب أن 300 طالب سوف يزورون الملتقى يوميا وعلة مدى خمسة أيام بما مجموعة 1500 طالب من جميع مدارس الرياض الحكومية والأهلية.

من جهته ‏قال ‏وكيل العمادة لشؤون الطلاب والمشرف على الملتقى ‏الدكتور مخلد العنزي ‏أن العمادة استقبلت في اليوم الاول لانطلاق الملتقى 310 طلاب ومشيرا إلى ان الزيارة في اليوم الواحد تستمر قرابة ثلاث ساعة وسوف يستمع فيها الطالب الى شرح عن أقسام العمادة و المواد الدراسية وطرق التدريس.

من جهته أخرى قامت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتور غادة بنت عبدالعزيز بن سيف بزيارة الملتقى في قسم الطالبات في عليشة واطلعت على سير الفعاليات وقال في كلمة لها أن عمادة السنة الأولى المشتركة دائما ما تبهرنا بعطائها وتميزها، مقدمة شكرها وتقديرها لجميع فرق العمل في العمادة على جهودهم المتميزة لانجاح الملتقى.

فيما اشارت وكلية عمادة السنة الأولى المشتركة الدكتورة حصة الطلاسي أن برنامج الطالبات تضمن لقاء تفاعلي مع منسوبات قسم مهارات اللغة الإنجليزية ومعرض مصغر سلط الضوء على جميع وحدات العمادة كما بالإضافة الى الجولة على جميع ارجاء العمادة.

كما عبر عدد من الطلاب والطالبات عن شكرهم للعمادة على ما قدمته لهم من معلومات مفيدة وسوف تفيدهم في مستقبل ايامهم مشيرين الى انهم عاشوا لحظة الدراسة الجامعية من خلال زيارة المعامل والقاعات وكافة أروقة العمادة.