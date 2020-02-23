فيصل العبدالكريم يفتح النار على القنوات الفضائية ويصفها بالكسل 

علي القحطاني(صدى):

شن مشهور سناب شات فيصل العبدالكريم هجوما حادا علي القنوات الفضائية بسبب كسلهم وصعودهم على أي قضية مطروحة في السوشيال ميديا.

وأضاف العبدالكريم عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”:” لم أرَ أكسل من القنوات الفضائية، يرون أي قضية مطروحة في السوشيال ميديا ويصعدون على سنامها لتحقيق دور بطولة وهمي مع أن القضية يكون قد تم حلها”.

وواصل العبدالكريم هجومه علي السوشيال ميديا، قائلا:” ليس لديهم استعداد للبحث عن قضايا وحلّها معتمدين علينا فقط ويغيّبون دورنا وثاني يوم ينتقدون “كل” من في السوشيال ميديا”.