النيابة العامة بالكويت تأمر بضبط ابن نائب أهان عسكري

وكالات(صدى):

أمرت النيابة العامة الكويتية بضبط إبن نائب بمجلس الأمة و حجز اثنين من سكرتارية النائب.

وجاء قرار النيابة بضبط نجل نائب بمجلس الأمة الكويتي وحجز اثنين من سكرتارية النائب لإهانتهما عسكري وإخراج ابن النائب من داخل الدورية.

وكانت دارت اشتباكات عنيفة بالأيدي بين أعضاء مجلس الأمة الكويتي أثناء نقاش قانون العفو، بين المعارضين والموالين للقانون، وتدخل عناصر الشرطة لفض الاشتباك.

يذكر أن مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، تحدث عن حقيقة إصداره أوامر لحرس المجلس بضرب الجمهور، قائلا: “يشاء الله أن يكون المخرج التلفزيونى مصوبا كاميرته على وأنا أقول لا تضربوا الجمهور، بعد أن خشيت من ردة فعل الحرس ازاء قيام بعض الجمهور بالاعتداء اللفظى على أفراد الحرس ومحاولة ايذائهم جسديا”.

وأضاف الغانم: “حسبى الله ونعم الوكيل، هم من حذرت منهم يوم أمس بمحاولتهم تخريب الجلسة، وهم من قاموا اليوم بترك مقاعدهم وكيل الشتائم والاعتداء على الأخ أمين عام مجلس الأمة والصعود إلى منصة الرئاسة وممارسة البذاءة، لينتهى الأمر بعد الجلسة باتهام الرئاسة بإصدار الأوامر لحرس المجلس لضرب الجمهور”.